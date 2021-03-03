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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: عقد قمة لدول حوض نهر النيل العام الجاري

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:55 م
قمة لدول حوض نهر
قمة لدول حوض نهر النيل العام الجاري
محمد عمر
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أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، اتفاق الخرطوم مع أوغندا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل من أجل وضع مبادرة للاستفادة منه.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، اليوم، في جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي بمدينة عنتبي، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة.
وقال البيان إن الجانبين اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة سيدعو لها الرئيس موسيفني خلال العام الجاري لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل.
وتطرق اللقاء إلى سبل ترقية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسب البيان.

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