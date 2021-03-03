«الوزراء»: استمرار ترسانة السويس البحرية لحين انتهاء هيكلتها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استمرار شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة.جاء ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلًا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.