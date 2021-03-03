الحكومة تقدم حافز أخضر لمشتري السيارات الكهربائية المحلية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا.وبحسب بيان للمجلس تم التأكيد أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محليًا.