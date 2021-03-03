«القومي للطفولة» يناشد الأهالي بمتابعة أطفالهم عن كثب

ناشدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الأهالي والأسر بضرورة متابعة أطفالهم عن كثب، لحمايتهم من التعرض لكافة أشكال العنف التي تشكل تعريض طفل للخطر.وقالت السنباطي، في تصريحات الأربعاء، إن المركز القومي يتابع عن كثب كافة الوقائع التي يتعرض لها الأطفال وتوجه بالتدخل العاجل لتقديم كافة سبل الدعم.ولفتت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أنها وجهت بحصر كافة الوقائع التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة وتشكل خطرًا في حق الطفل نفسه ومخالفة لأحكام القانون.