ضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية موسعة للمرور على الأسواق والوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين واللوائح التموينية، وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، والخارجين على القانون بالتلاعب فى السلع الخاصة بالمواطنين.وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، عن ضبط أحد محلات المواد الغذائية لحيازته وعرضه 18 عبوة فراخ كوكى منتهية الصلاحية، وضبط أحد محلات بيع اللحوم المجمدة لحيازته وعرضه 17 كيلو كبدة منتهية الصلاحية.كما تمكنت الحملة من ضبط أحد محلات البويات لحيازته وعرضه 7 عبوات بوية منتهية الصلاحية، وضبط محل مواد غذائية لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.