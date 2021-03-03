أحمد فتحي: الحلقة الأخيرة من «اللعبة 2» مليئة بالمفاجآت

أعرب الفنان أحمد فتحي، عن سعادته بردود الأفعال الجيدة عقب عرض الحلقات الأخيرة لمسلسل "اللعبة 2" والذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة الجارية.وأشار فتحي لـ"الدستور"، إلى أنه قرر أخذ إجازة لمدة 3 أيام احتفالا بنجاح المسلسل، مشيرا إلى أن الحلقة الأخيرة من المسلسل ستكون مليئة بالمفاجآت التي ستكون صادمة للجمهور.مسلسل "اللعبة" مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.مسلسل اللعبة الحلقة بطولة شيكو، هشام ماجد، رانيا يوسف، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.