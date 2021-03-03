رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فصائل العمل الفلسطيني: حوار القاهرة ذلل العقبات وأزال الألغام لإنجاح الانتخابات الفلسطينية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:45 م
الألغام
الألغام
ا ش ا
طباعة
أكد عدد من قادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، أن حوار القاهرة ذلل الكثير من العقبات وأزال الكثير من الألغام من أجل إنجاح الانتخابات الفلسطينية.

وشدد القادة خلال ندوة حوارية نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، الأربعاء، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على ضرورة تذليل ما تبقى أمام إنجاحها بجميع مراحلها، وتطوير ميثاق الشرف الذي اتفق عليه في الحوارات والاتفاقات الوطنية سابقا عامي 2006 و2012؛ من أجل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأكد أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، أن الانتخابات هي المدخل المتاح حاليا لتجاوز الانقسام وتحصين الجبهة الداخلية وتجديد الشرعيات، مشددا على تحمل الجميع لمسؤولياته في تنفيذ الاتفاقات الموقعة وتطبيق المرسوم الرئاسي المؤكد على الحريات وضرورة الرقابة الصارمة على تمويل الحملات الانتخابية.

من جانبه، حذر نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية الفلسطينية قيس عبد الكريم، من زرع أية عراقيل أمام نجاح العملية الانتخابية، وضرورة إنجاح حوار القاهرة القادم، من أجل الاتفاق على مختلف القضايا بما فيها موضوع المجلس الوطني والانتخابات في القدس وحق القوائم الانتخابية في الاستبدال المؤقت لنوابها في الحالات التي تستدعي ذلك.

من جهته، شدد عمر شحادة من الجبهة الشعبية، على ضرورة إعادة الاعتبار لكل ما يتعلق بتحديد طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، باعتبارها مرحلة تحرر وطني سواء في البرامج أو أشكال وأساليب العمل والنضال، موضحا أن ثمة إرادة شعبية عامة ترى في الانتخابات حاجة وطنية وعلى القوى السياسية أن تحترم هذه الارادة وتلبي الحاجة الوطنية.

وأكد نائب مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح عبد المنعم حمدان، أن فتح مصممة على إنجاح الانتخابات وهي أكثر المتضررين من الانقسام، وأنها تسعى بكل ما أوتيت من إمكانيات لإنجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها، وبشكل يضمن سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها واحترام نتائج الانتخابات، محذرا من المساعي الإسرائيلية لإفشالها والتشويش عليها.


موضوعات متعلقة

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

بعد تصديق الرئيس عليه.. العقوبات المقررة على المخالفين بقانون المرور الجديد

رضوى الشربيني تدخل فى نوبة بكاء قبل جنازة والدتها (صور)

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الصور

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر في المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

مضاعفات خطيرة.. دراسة تكشف معاناة 78% من متعافي كورونا

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»