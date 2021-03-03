غدًا.. فكري عمر في ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة

يستضيف موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة الكاتب القاص فكري عمر لمناقشة قصته "الطريق بين البحر والسماء"، ويناقشه فيها القاص والناقد شريف صالح، والناقد حمدي النورد، والناقد والأكاديمي مصطفي الضبع ويدير الندوة الناقد والقاص سيد الوكيل، وذلك في السابعة مساء غدا الخميس.جدير بالذكر أن الكاتب والقاص فكري عمر له العديد من الأعمال الإبداعية المتنوعة في مجالات الرواية والقصة القصيرة منها رواية "محاولة التقاط صورة"، ورواية "الزمن الآخر"، ورواية "وصايا الريح"، ومن الأعمال القصصية "كلمات الرجل الميت" الصادرة عن لسة أدب الجماهير، "الجميلة وفارس الرياح" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، و"تراب النخل العالي" عن الهيئة العامة للكتاب.تحصل فكري عمر على العديد من الجوائز منها جائزة الأولى فى القصة القصيرة – إقليم شرق الدلتا الثقافى 2013م، الجائزة الأولى فى الرواية من المجلس الأعلى للثقافة 2012م، مسابقة المواهب - دورة إبراهيم أصلان - عن رواية "الزمن الآخر".