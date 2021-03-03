عبدالله مشرف: «أشارك في أكثر من عمل درامي وصحتي بخير»

أكد الفنان عبدالله مشرف، أنه مشغول هذه الفترة بشكل كبير للغاية بعدما وقع للمشاركة في أكثر من عمل درامي.وأشار مشرف لـ"الدستور"، إلى أنه يشعر بصحة جيدة ويتحرك بشكل طبيعي، ومتحمس لتصوير أعماله الجديدة، نافيا أن تكون حالته الصحية متدهورة مثلما روَج البعض.وعانى مشرف خلال الفترة الماضية من الإصابة ببعض الاضطرابات الجسمانية، إلا أنه عاد بشكل طبيعي هذه الفترة وقام بتصوير عدد من البرامج الفنية الذي سيتم عرضها قريبا.