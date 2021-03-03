إغلاق ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، الأربعاء، إغلاق ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية بسبب سوء الأحوال الجوية.وذكر المركز الإعلامي للهيئة، في بيان الأربعاء، أنه تقرر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 28 عقدة شمالية غربية، بجانب ارتفاع الأمواج ما بين 2 الي 3 أمتار، وحالة البحر المضطربة.وأوضح أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.