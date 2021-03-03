مد فترة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في البحيرة ليومين

قررت مديرية الصحة بالبحيرة، مد فترة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ليومي الخميس والجمعة المقبلين من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، لإتاحة الفرصة للأطفال المتخلفين عن التطعيم.وأشار الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أنه تم تطعيم 1045426 طفلا بنسبة 95%، على مدار الثلاثة أيام الماضية للحملة والتي انطلقت يوم 28 فبراير الماضي، لافتا إلى أن الحملة تستهدف 1105656 طفلا، مؤكدا أن البحيرة تعد من المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة، وتأتي الحملة في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.