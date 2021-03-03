مؤسسة فاروق حسني للثقافة تواصل استقبال الترشح لجائزة العمارة

واصلت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، استقبال التقدم لجائزة العمارة التي أعلنت عنها المؤسسة في الدورة الثانية لمسابقتها، والتي من المقرر أن تجرى أعمال التحكيم لها نهاية الشهر الجاري.‎وقررت المؤسسة أن تتاح المشاركات للمعماريين المصريين لمن لا تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مقسمة كالتالي: 50 ألفا للجائزة الأولى، 30 ألفا للجائزة الثانية، 20 ألفا للجائزة الثالثة.وتضم لجنة تحكيم المسابقة، المهندس المعماري شهاب مظهر، المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس المعماري حاتم السعيد.‎يذكر أنّ مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، قررت زيادة عدد أفرع مسابقتها السنوية في دورتها الثانية إلى 5 أفرع، شملت: التصوير، الرسم، النقد الفني التشكيلي، النحت، التصوير الضوئي، والعمارة،‎ وكان من المقرر أن تنظم المؤسسة معرضا جماعيا وحفلا مطلع العام الحالي، لتوزيع جوائز أفرع التصوير والنحت والنقد الفني، لكنها أجلت الفعالية اتساقا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات العامة والاحتفالات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.