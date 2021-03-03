«أوقاف البحيرة» عن «مسجد القبتين» أسفل العقار: لم نتسلمه

علق وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة الشيخ محمد أبو حطب، على الصور المتداولة لمسجد مشيد بقبتين ومبني فوقه عقار بمدينة الرحمانية، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن المسجد بناه أحد المواطنين داخل أرض حيازته ولم يتم افتتاحه حتى الآن.وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن المسجد غير مسجل بمديرية الأوقاف حتى الآن، نظرا لأن صاحب العقار المبني بداخله المسجد لم يسلمه للمديرية، مشيرا إلى أنه سيتم إشراف المديرية على صحن المسجد فقط فور إخطار صاحب العقار، مؤكدا أنه لم يتم استلام المسجد سوى من خلال لجنة من المديرية للمعاينة على الطبيعة لبيان مدى توافر الشروط عليه من عدمه.