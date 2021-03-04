هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

فند الدكتور شريف شعبان العديد من الادعاءات في كتابه "أشهر خرافات الفراعنة" والذي صدر حديثًا عن دار "ن" للنشر والتوزيع، ومن ضمن الخرافات ما ادعاه البعض من أن تمثال أبي الهول قد نحت ليمثل المسيخ الدجال.يقول شريف شعبان: "ضمن أغرب ما قيل حول تمثال أبي الهول ذلك ما ادعاه أحد الباحثين الهواة ويدعى أسامة حامد مرعي بأن تمثال أبي الهول قد نحت ليمثل المسيح الدجال، حيث ذكر أن المسيح الدجال قد أمر بنحت تمثال ضخم قبل حدوث طوفان نوح العظيم، وجعله رمزا له وهو التمثال المعروف لدينا باسم أبو الهول، وذلك دون الاعتماد على أية أبحاث معاصرة أو دراسات علمية حقيقة، ولكن جاء كل اعتماده من مصادر على كتب غير متخصصة وما رواه المؤرخون القدماء من روايات خرافية أسلفنا في تفنيدها".ويضيف: "اعتمد على ما ذكر في الأثر أن طول الدجال ستون ذراعًا بالذراع الأول، تحته حمارٌ أقمر، طول كل أذن من أذنيه ثلاثون ذراعًا، والمقصود به الذراع السوداء وهي من وحدات قياس الأطوال المعروفة قديما عند العرب وطولها 3، 49 سم، وبناء على ذلك يكون طول المسيح الدجال بالمقاييس الحالية حوالي ثلاثين مترًا، ويدمج ما توصل إليه مرعي بما قاله المؤرخون العرب في وصف أبي الهول كوصف ابن إياس بأن هذا الصنم من الحجر الكذان ولا يظهر منه سوى رأسه وبقيته مدفونة في الرمال، ويقال إن طوله ستون ذراعًا".ويتابع: "بينما يذكر الرحالة والمؤرخ عبد اللطيف البغدادي أن جثته بالنسبة إلى رأسه ستون ذراعا في الطول"، وهذا ما تنفيه القياسات الحديثة للتمثال حيث إن عرض أبي الهول الفعلي 73م بداية من مخلبه وحتى ذيله.