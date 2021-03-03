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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:36 م
طالب سكندري
طالب سكندري
هاجر رضا
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أحمد رمزي، من مواليد محافظة الإسكندرية، يبلغ من العمر 16 عاما، طالب، بدأ مشواره في الرسم الديجيتال في منتصف عام 2020.

خلق لنفسه عالمًا سعيدًا من خلال الرسم، فهو منذ سن الـ6 سنوات، اتخذ الألوان والأقلام خليلًا له في حياتها، ويقول أحمد رمزي لـ"الدستور": "انا بدأت الرسم لتخفيف الضغوطات التي نتجت عن فيروس كورونا، والابتعاد عن الأشياء الضارة المحيطة بي".

تخصص رمزي في أكثر من نوع في الرسم الديجيتال وهم ( Vector Art - Flat Art ).

رسم خلال العام المنقضي ما يزيد عن 40 رسمة وأبرز رسمة في نهاية العام كانت لمستر أولمبيا بيج رامي، وأسعد بها "رامي" كثيرًا، ونشرها على حسابه الخاص على انستجرام.

واختتم قوله: "أنا أسعى هذا العام لتجاوز عدد رسومات العام الماضي وجذب عدد أكبر من المتابعين وأن أصبح من أشهر رسامي مصر والعالم في هذا النوع من الرسم".
طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)
طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)
طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)
طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)
طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)
طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)
طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)
طالب سكندري يلجأ للرسم هربًا من كورونا (صور)

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