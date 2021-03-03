240 طالب يؤدون امتحانات الماجستير المهني MBA في إدارة الأعمال بجامعة سوهاج

وقال الدكتور أحمد عزيز إن شهادة MBA تمنح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال في المحاسبة، وتعد فرصة لتأهيل القيادات والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة لاكتسابهم المهارات الإدارية الحديثة للإرتقاء بمستوى الأداء، موضحًا أن معادلته بالماجستير الأكاديمي تتم عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا مراعاة الظروف الاستثنائية خلال ازمة كرونا وأخذها في عين الاعتبار خلال عملية التصحيح.ومن جانبه قال الدكتور ممدوح الرشيدي أن الاختبارات تجرى خلال الفترة من ٢٧ ٢ حتى ٦ ٣ ٢٠٢١ ويؤديها ٢٤٠ طالب وطالب من داخل وخارج الجامعة، موزعين على ٦ لجان، مشيرًا إلى أن تكلفة العامين الدراسيين للبرنامج تبلغ ٢٦ ألف جنيه تسدد على اربعة فصول دراسية، بالإضافة الى مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مصروفات ادارية تدفع لمرة واحدة عند التسجيل.