240 طالب يؤدون امتحانات الماجستير المهني MBA في إدارة الأعمال بجامعة سوهاج
الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:35 م
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدينطباعة
تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أعمال امتحانات شهادة الماجستير المهني في إدارة الأعمال بكلية التجارة، التي يؤديها ٢٤٠ طالب، بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور ممدوح الرشيدي عميد الكلية، والدكتور احمد رجب منسق برنامج الماجستير المهني، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وقال الدكتور أحمد عزيز إن شهادة MBA تمنح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال في المحاسبة، وتعد فرصة لتأهيل القيادات والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة لاكتسابهم المهارات الإدارية الحديثة للإرتقاء بمستوى الأداء، موضحًا أن معادلته بالماجستير الأكاديمي تتم عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا مراعاة الظروف الاستثنائية خلال ازمة كرونا وأخذها في عين الاعتبار خلال عملية التصحيح.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح الرشيدي أن الاختبارات تجرى خلال الفترة من ٢٧ ٢ حتى ٦ ٣ ٢٠٢١ ويؤديها ٢٤٠ طالب وطالب من داخل وخارج الجامعة، موزعين على ٦ لجان، مشيرًا إلى أن تكلفة العامين الدراسيين للبرنامج تبلغ ٢٦ ألف جنيه تسدد على اربعة فصول دراسية، بالإضافة الى مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مصروفات ادارية تدفع لمرة واحدة عند التسجيل.
امتحانات الماجستير المهني تجارة سوهاج
وقال الدكتور أحمد عزيز إن شهادة MBA تمنح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال في المحاسبة، وتعد فرصة لتأهيل القيادات والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة لاكتسابهم المهارات الإدارية الحديثة للإرتقاء بمستوى الأداء، موضحًا أن معادلته بالماجستير الأكاديمي تتم عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا مراعاة الظروف الاستثنائية خلال ازمة كرونا وأخذها في عين الاعتبار خلال عملية التصحيح.
ومن جانبه قال الدكتور ممدوح الرشيدي أن الاختبارات تجرى خلال الفترة من ٢٧ ٢ حتى ٦ ٣ ٢٠٢١ ويؤديها ٢٤٠ طالب وطالب من داخل وخارج الجامعة، موزعين على ٦ لجان، مشيرًا إلى أن تكلفة العامين الدراسيين للبرنامج تبلغ ٢٦ ألف جنيه تسدد على اربعة فصول دراسية، بالإضافة الى مبلغ ٢٠٠٠ جنيه مصروفات ادارية تدفع لمرة واحدة عند التسجيل.
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جدير بالذكر أنه يجري إعداد اللائحة الخاصة بالدكتوراة المهنية وسيتم تفعيلها عقب تخرج الدفعة الحالية من حملة الماجستير المهني MBA.
جدير بالذكر أنه يجري إعداد اللائحة الخاصة بالدكتوراة المهنية وسيتم تفعيلها عقب تخرج الدفعة الحالية من حملة الماجستير المهني MBA.
240 طالب يؤدون امتحانات الماجستير المهني MBA في إدارة الأعمال بجامعة سوهاج
240 طالب يؤدون امتحانات الماجستير المهني MBA في إدارة الأعمال بجامعة سوهاج
240 طالب يؤدون امتحانات الماجستير المهني MBA في إدارة الأعمال بجامعة سوهاج
240 طالب يؤدون امتحانات الماجستير المهني MBA في إدارة الأعمال بجامعة سوهاج