جامعة المنصورة تكرم خريجي دورة الدراسات الاستراتيجية

‎اختتمت اليوم فعاليات دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا والتي تم تنفيذها بمقر مركز تطوير الأداء الجامعي بالجامعة، حيث عقدت فعاليات الدورة الأولى خلال الفترة من 20 حتى 24 فبراير، والدورة الثانية خلال الفترة من 27 فبراير حتى 3 مارس 2021.‎حضر ختام الفعاليات الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء تامر شوشة مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء سعد محمد فريد خبير استراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، العقيد تامر العوضي المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية ناهد العنانى مدير مركز تطوير الأداء الجامعي.‎وتم تسليم الشهادات والدروع لخريجي الدورتين وعددهم 82 من أعضاء هيئة التدريس المتدربين الذين اجتازوا الدورة التدريبية.