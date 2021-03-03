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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع مساعدات مادية ولحوم على 200 أسرة فقيرة بقرية إخناواي بالغربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:31 م
توزيع مساعدات مادية
توزيع مساعدات مادية
أحمد فودة
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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، فعاليات القافلة الاجتماعية بقرية إخناواي بمركز طنطا بحضور النائب عبد الهادي القصبي والنائب علي عز والأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، حيث تم توزيع مساعدات مادية بإجمالي مبلغ ٤٠ ألف جنيه و٤٠٠ كجم لحوم على ٢٠٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بالقرية، كما تم توزيع جهاز لعدد ٦ من العرائس بمشاركة جمعية خير بلدنا وجمعية رسالة.

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار نزول القوافل المختلفة للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة إيمانًا منه بأن الإنسان هو أهم عنصر في منظومة التطوير.

وعقب القافلة، تفقد الدكتور رحمي الأعمال الجارية بالمجزر الآلي بقرية شبشير الحصة والذي وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال المدنية إلى ٩٠٪، حيث تم صب الخرسانة بأرضية المجزر وتركيب السيراميك وجاري الاستعداد لتركيب المعدات.

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