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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع مركز للعلاج بالأعشاب والطب البديل في المنشية بالإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:27 م
تشميع مركز للعلاج
تشميع مركز للعلاج بالأعشاب
هبه عويضه
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ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والإدارة العامة لمباحث التموين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والعلاج الحر بمديرية الصحة، مركز للعلاج بالأعشاب والطب البديل بدون تراخيص من الجهات المختصة مما يسبب خطورة على الصحة العامة للمواطنين.

وتضافرت جميع الأجهزة الرقابية بالإسكندرية، بعد ورود معلومات عن وجود هذا المركز بمنطقة المنشية، وتمت التحريات اللازمة، وتم تحرك الأجهزة الرقابية المعنية لضبط هذا المركز الشهير الذى يروج عن أنشطته بالقنوات الفضائية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بإعلانات تستغل حاجة المرضى وبأسعار باهظة.

كما تبين للأجهزة الرقابية وجود عيادات تخصصية بالمركز وتواجد طبيبة أطفال تقوم بالكشف على جميع المرضى وكتابة وصفات دوائية تصرف من محل تابع لهذا المركز والذى تم ضبطه أيضا وبه كميات كبيرة من عبوات وصفات دوائية غير معتمدة ومواد غذائية.

وتم تحريز الكميات ١٩٥٦٦عبوة مختلفة من أنواع مختلفة من الأعشاب وصفات دوائية غير معتمدة، و2 طن عبوات مختلفة من سلع غذائية خاصة لمرضى السكر والرجيم،
وقد تم غلق المركز والمحل وتم التشميع وجمع عليه بالشمع الأحمر، والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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