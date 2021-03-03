أهالى كفر شكر فى عزاء شقيق خالد يوسف: «البقاء لله وحمد لله على سلامتك»

تلقى المخرج خالد يوسف، العزاء في شقيقه المهندس صلاح يوسف، في السرادق المقام أمام دوار العائلة، واختلطت مشاعر المواطنين بين ترحيبهم بعودة خالد يوسف وتقديم العزاء له في وفاة شقيقه الأكبر.ووجه المعزون حديثهم للمخرج بقولهم: "البقاء لله وحمد لله على سلامتك"، فيما بكى آخرون في أحضانه مقدمين له العزاء، وظل الفنان عمر زهران بجواره خلال تقبل العزاء.وكان من أبرز المتواجدين في العزاء، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق، وعبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.وشيع المئات من أهالي قرية "تصفا" مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثمان الراحل المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، الذي عاد إلى أرض الوطن صباح اليوم، بعد غياب دام لمدة عامين، وكان أول ظهور له مع وصول الجثمان للصلاة عليه بمقابر القرية وسط جموع من المواطنين، بحضور زميله الفنان عمر زهران.