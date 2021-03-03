«السياحة» تعلن بدء العمل في المنظومة الإلكترونية للشركات

خاطبت وزارة السياحة والآثار، اليوم، غرفة الشركات السياحية رسميًا بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية للاستدعاءات والتواصل مع الشركات السياحية من خلال البريد الإلكتروني للشركة المسجل بالغرفة، بهدف الحفاظ على حقوق الشركات في الدفاع عن موقفها حال وجود أى محاضر أو تقديم شكوى ضدها.وأكدت السياحة في خطابها المرسل لغرفة شركات السياحة، أن تدشين المنظومة الإلكترونية للاستدعاءات تأتى في إطار سرعة إنجاز الأعمال وتقليل الوقت وترشيد النفقات والاستفادة من استخدامات تكنولوجيا الاتصال وفقا لنهج الدولة في هذا الشأن.وكشفت عن بدء عمل المنظومة كآلية معتمدة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، مطالبة من جميع الشركات الإحاطة بتلك المنظومة والتعامل الايجابى معها وتنفيذها ما قد يرد للشركة على بريدها الإلكترونى من استدعاءات، ما سيضمن ويوفر للشركة حق الدفاع والرد تجنبًا لصدور أى قرار لعدم حضورها بناءً على الاستدعاء.