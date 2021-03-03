مباحث القاهرة تفك لغز ذبح شاب داخل شقته فى السلام

تمكّن رجال مباحث القاهرة من حل لغز العثور على جثة شاب مذبوحًا داخل شقته في دائرة قسم شرطة السلام أول.وكشف مصدر أمني أن المتهم هو ابن خالة المجني عليه وصديقه وتم القبض عليه أثناء اختبائه داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل في شبرا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض وضبط الجناة.تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على الشاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت يدعى "محمد.أ" في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبدالناصر بدائرة قسم الشرطة.بالمعاينة، تبين العثور على جثة المجني عليه على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء، كما تبين وجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية.تم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه لبيان سبب الوفاة، كما قررت النيابة أخذ مسحة شرجية من الجثة، لبيان هل الشذوذ أحد دوافع الجريمة من عدمه، وصرحت النيابة بدفن الجثة.وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف الغموض وضبط الجناة.تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة تمهيدًا لتفريغها، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة، خاصة خريجي السجون في الفترة الأخيرة والمعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الجرائم، كما تم فحص علاقات المجني عليه في نطاق عمله ومسكنه.