بالتاج الذهبي.. فوتو سيشن لطفل بالزي الفرعوني لتنشيط السياحة بالأقصر

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور لجلسة تصوير طفل ظهر فيها بالزي الفرعوني بين أروقة معابد الكرنك، بهدف تنشيط السياحة.وظهر الطفل خلال الصور المتداولة مرتديًا الزي الفرعوني، ويعلو رأسه التاج الذهبي، متحليًا بحلى ذهبية اللون، وكذلك مكياچ العيون من الكُحل، مقدمًا باقات من الزهور للسائحين الأجانب.وصور الجلسة فيها الطفل بصحبة عدد من السائحين، والذين تظهر عليهم البهجة والسعادة إزاء تصرف الطفل، وحرصه على دعم دولته والسعي إلى تنشيط السياحة المصرية بما يناسب إمكانياته.