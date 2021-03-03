رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات 7 أطفال في اتهام أخصائي باستغلالهم بالتسول بالجمالية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:21 م
أطفال بالتسول
أطفال بالتسول
محمد عيسي
طباعة
كشفت أقوال 7 أطفال الذين تم ضبطهم في اتهام أخصائي اجتماعي متهم باستغلالهم في التسول بالجمالية خلال التحقيقات أمام النيابة العامة بأنهم يعملون مع المتهم لاحتياجهم للتحصل علي مبالغ مالية للأنفاق علي انفسهم وذلك لدي حساب المتهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية، جلسة 20 مارس الجاري لنظر محاكمة أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالمعاش في اتهامه باستغلال 7 أطفال في التسول وذلك في القضية رقم 1843 لسنة 2020 جنايات الجمالية المقيدة برقم 1396 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة.

وأحالت النيابة أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالمعاش، لمحكمة الجنايات بتهمة استغلال 7 أطفال في التسول.

وكشف قرار الإحالة الذي أعدته نيابة غرب القاهرة الكلية أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س.ع"، 60 سنة، أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بالقاهرة بالمعاش، لأنه في يوم 10 مارس 2020، بدائرة قسم شرطة الجمالية مس بحق الأطفال "م. ح"، "أ"، "م. ر"، "ك. س"، "ع. ص"، "ك. م"، "م. ر"، " م. ط"، "س. م"، "م. خ"، في الحماية من الاتجار بهم واستغلالهم تجاريا بأن استخدمهم في الأغراض غير المشروعة.

أضاف قرار الإحالة أن المتهم تاجر في أشخاص طبيعيين وأطفال، مستغلًا حالة الضعف والحاجة لديهم واعدًا إياهم بتلقي مبالغ مالية للحصول علي موافقتهم بأن استغلهم في أعمال التسول، وأنه عرض أخلاق وحياة الأطفال المجني عليهم سالفي الذكر للخطر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

الأكثر قراءة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

بدء اقتران المريخ بـ«الثريا» في السماء في ظاهرة لن تتكرر إلا بعد 17 عامًا

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«مريرة ومليئة بالجروح».. هكذا كانت طفولة يوسف إدريس

صدور طبعة جديدة من «يوتوبيا» لـ أحمد خالد توفيق

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص