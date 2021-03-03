اعترافات 7 أطفال في اتهام أخصائي باستغلالهم بالتسول بالجمالية

كشفت أقوال 7 أطفال الذين تم ضبطهم في اتهام أخصائي اجتماعي متهم باستغلالهم في التسول بالجمالية خلال التحقيقات أمام النيابة العامة بأنهم يعملون مع المتهم لاحتياجهم للتحصل علي مبالغ مالية للأنفاق علي انفسهم وذلك لدي حساب المتهم.وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده عطية، جلسة 20 مارس الجاري لنظر محاكمة أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالمعاش في اتهامه باستغلال 7 أطفال في التسول وذلك في القضية رقم 1843 لسنة 2020 جنايات الجمالية المقيدة برقم 1396 لسنة 2020 کلی غرب القاهرة.وأحالت النيابة أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بالمعاش، لمحكمة الجنايات بتهمة استغلال 7 أطفال في التسول.وكشف قرار الإحالة الذي أعدته نيابة غرب القاهرة الكلية أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س.ع"، 60 سنة، أخصائي اجتماعي بإدارة وسط للتضامن الاجتماعي بالقاهرة بالمعاش، لأنه في يوم 10 مارس 2020، بدائرة قسم شرطة الجمالية مس بحق الأطفال "م. ح"، "أ"، "م. ر"، "ك. س"، "ع. ص"، "ك. م"، "م. ر"، " م. ط"، "س. م"، "م. خ"، في الحماية من الاتجار بهم واستغلالهم تجاريا بأن استخدمهم في الأغراض غير المشروعة.أضاف قرار الإحالة أن المتهم تاجر في أشخاص طبيعيين وأطفال، مستغلًا حالة الضعف والحاجة لديهم واعدًا إياهم بتلقي مبالغ مالية للحصول علي موافقتهم بأن استغلهم في أعمال التسول، وأنه عرض أخلاق وحياة الأطفال المجني عليهم سالفي الذكر للخطر.