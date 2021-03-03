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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تروج لمعبد دندرة بمناسبة العيد القومي لمحافظة قنا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:20 م
معبد دندرة
معبد دندرة
رامى حسين
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احتفت وزارة السياحة والآثار بالعيد القومي لمحافظة قنا، وقامت الوزارة فى إطار احتفالها بالمحافظة بالترويج لمعبد دندرة الذى يعتبر من المعابد الشهيرة بالمحافظة التى يحرص السائحين على زياراتها، كما يتم تنظيم رحلات اليوم الواحد من الأقصر إلى قنا لمشاهدة المعبد.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، إن "معبد دندرة كرس لعبادة الإله حاتحور إلهه الحب والجمال والأسرة عند قدماء المصريين، على الشاطئ الغربي من النيل ويرجع تاريخ بناءة إلى العصر اليوناني الروماني حيث بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي، مضيفًا إليه العديد من أباطرة الرومان بحيث استمرت عملية بناءه نحو 200 سنة.

يتميز المعبد بفن معماري فريد وغني باللوحات والنقوش، كما زينت جدرانه وأعمدته بكتابات هيروغليفية وتماثيل محفورة بالغة الدقة والجمال.

وتبين النقوش الموجودة على الجدران الداخلية للمعبد القياصرة الرومان أغسطس، تبريوس ونيرو يقدمون القرابين إلى الآلهة على النحو الذي كان يتبعه قدماء المصريين.

يتميز المعبد بمناظره الفلكية التى تزين أسقفه التى تعتبر تحفة إبداعية فهو من أبرز التحف المعمارية في تاريخ مصر القديمة ويمكن الوصول إلى السقف العلوي عن طريق سلالم مزينة بمناظر للمواكب الكهنوتية وهم صاعدين على السلالم حاملين تماثيل حتحور في نقوش فرعونية رائعة، وهى تمثل الاحتفالات برأس السنة.

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