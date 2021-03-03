حالة من الطقس غير المستقر تضرب الغربية

تشهد محافطة الغربية، اليوم الأربعاء، موجة من الطقس غير المستقر، وانخفضت درجات الحرارة، وغابت الشمس بعد سطوعها وعادت للسطوع، وتحولت درجات الحرارة إلى درجات منخفضة، وشعر الجميع بالبرد الشديد، مع تساقط خفيف للأمطار.وكانت مراكز ومدن وقرى المحافظة قد شهدت في الأسبوع قبل الماضي موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، والتي أحدثت أزمات في النقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وأدت الأمطار لظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وعانت مراكز المحافظة.وكلف طارق رحمي، محافظ الغربية، مساعديه بضرورة الاستعداد للموجة المتوقعة خلال اليومين القادمين والالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات، والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيئ التي قد تضرب المحافظة، وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه متراكمة محتملة وعلاجها سريعًا.