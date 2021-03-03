«التعليم» توجه طلاب ابتدائي ورياض الأطفال بالتسجيل في Discovery

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، طرق مساعدة طلاب الصفوف الأولى من المرحلة الأولى لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإبتدائي في التعليم.ونشر الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن كيف تساعد Discovery Education طلاب الصفوف الأولى من المرحلة الأولى لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي في جعل التعليم متعة وربطه بمهارات الحياه وغيرها من تطبيقات رؤية تعليم 2.0 والتسجيل عبر الرابط التالي:https:www.ekb.egevents?event=148571788showd&month=3&year=2021