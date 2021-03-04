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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورة تدريبية فى السلامة والأمان للعاملين بالمطارات

الخميس 04/مارس/2021 - 02:58 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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نظمت شركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية، دورة تدريبية في السلامة والأمان للعاملين بالمحطات الداخلية بالمطارات، وذلك بهدف السلامة والأمان على أرض المهبط وتعريف العاملين بالتشريعات الدولية وتشريعات سلطة الطيران المدنى، والتي تعد من أهم أسس العمل داخل شركة الخدمات الأرضية.

وبدأت فرقة السلامة والأمان بمحطتى مطاري أسيوط وبرج العرب، حيث تم تدريب 26 عاملًا من محطة مطار أسيوط، و12 عاملًا من محطة مطار برج العرب الدولي، وبذلك تم استكمال تدريب جميع العاملين بالمحطتين، وسوف يتم تدريب العاملين بباقى المحطات الداخلية على التوالى.

وتحرص شركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية، على تدريب العاملين وتطوير أفكارهم وأسلوب عملهم، وذلك للوصول إلى أفضل مستوى أداء على أرض المهبط، والتدريب على كيفية التعامل مع المعدات والطائرات  لتقليل الحوادث الى أدنى مستوياتها إن لم يكن منعها نهائيا، وأيضا التعامل مع الأجسام الغريبة الـ FOD، مع إعطاء أمثله منها للعاملين للتدريب على كيفية تلافيها وعدم الوقوع فيها والذى يعد هدفا أساسيا لأى شركة تعمل فى مجال الخدمات الأرضية، وتكون حريصة على ريادتها.

وتهدف الدورة التدريبية أيضا إلى إطلاع العاملين على تعليمات شركة الميناء فيما يخص العمل على أرض المهبط، وأيضا الأسلوب الأمثل للتعامل مع الراكب وتأمينه والحرص على سلامته وتأمين الطائرات والمعدات وسلامتها، مع الحرص على سلامة العاملين أثناء تأدية الخدمة، كما تحقق التعريف بنظام إدارة السلامة ونظم إدارة المخاطر، مع شرح وتوضيح كيفية تحقيق أهداف الشركة.

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