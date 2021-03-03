«تبون» يجري مشاورات سياسية مع رؤساء 3 أحزاب جزائرية

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، ثلاثة من رؤساء الأحزاب السياسية في إطار مشاوراته السياسية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في البلاد بعد حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان).وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون استقبل اليوم كلا من الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، ولمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، وجمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة.وكان الرئيس تبون استقبل خلال الفترة الماضية ستة من رؤساء الأحزاب السياسية وهم عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وسفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، وعبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم "حمس"، ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وبرفقته عضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلعسل، وفيلالي غويني رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني، في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون مع مختلف القوى السياسية في البلاد.