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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ناصر سيف يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل «ولاد ناس»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:13 م
الفنان ناصر سيف
الفنان ناصر سيف
حسن أمين
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شارك الفنان ناصر سيف في مسلسل «ولاد ناس»، الذى ينتمى إلى البطولة الجماعية، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية فى المائدة الرمضانية المُقبلة.

كشف ناصر في بيان له أنه يجسد خلال الأحداث شخصية تدعى "منصور"، وهو خريج كلية التربية، وكافح وعافر بعد تخرجه لتكوين المال بطريقة إيجابية، فقرر السفر إلى أحد دول الخليج لتكوين مستقبله، فاستطاع أن يتزوج من حب عمره، من أجل بناء أسرة مصرية سعيدة، يحيطها الأمان والاستقرار.

أكد ناصر، أنه تزوج من "نجوان"، والذى تجسد هذه الشخصية الفنانة القديرة صفاء الطوخى، ولديهم بنت وحيدة ويدعى اسمها "عبير"، والذى تجسد هذه الشخصية الفنانة ندى عادل.

استكمل ناصر، أنه مكث فى أحد دول الخليج مدة تقرب إلى 25 عاما، وتحقيق مجموعة من المال متميزة، وقرر أن يعود إلى مصر أم الدنيا.

تابع ناصر، بأن مع مرور الأحداث تتعاون معه زوجته على دعمه وتحفيزه لتحقيق حلمهم فى بناء إحدى المدارس الخاصة فى أم الدنيا، وبالفعل يتم ذلك الحلم، ويتم بنائها على أحدث مستوى تعليمى، لكى يمتلكها بصفة مهنية وشخصية، وتديرها زوجته نجوان، باهتمام وعناية فائقة، من أجل توفير وسائل الدعم وجميع سبل الراحة للطلاب وغيرها.

استكمل ناصر، بأن سوف يقع أحد مدرسين هذه المدرسة، ويدعى "أشرف" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمد السعدنى فى حب نجلته "عبير" ويتزوجها وغيرها من الأحداث.

أوضح ناصر، أن أحداث المسلسل تدور، فى إطار درامى واجتماعى ويناقش قضايا الأسرة المصرية فى المجتمع وغيرها.

أعرب ناصر، عن سعادته بأن العمل عودة قوية للأعمال الدرامية والإجتماعية، فى أجواء من الإثارة والترقب، ويلقى الضوء على حال الأسر المصرية، وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية، من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف وغيرها.

جدير بالذكر أن مسلسل «ولاد ناس» يشارك فى بطولتة نخبة من النجوم أبرزهم النجمة رانيا فريد شوقى، صبرى فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخى، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمى، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازى، فريد النقراشى، محمد سليمان، محمد السعدنى، طارق عبد الحليم وآخرين ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم ماجد الكدوانى، الفنان بيومى فؤاد ألفت عمر، لقاء سويدان وغيرهم وهو من سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.

فى سياق آخر، يعرض حاليًا على أحد القنوات الفضائية للفنان ناصر سيف، مسلسل «أسود فاتح»، بطولة النجمة هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمى، شريف سلامة، صبرى فواز، فراس سعيد، ناصر سيف وآخرين وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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