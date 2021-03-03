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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة النواب»: تسهيلات جديدة لإصدار التراخيص بمناطق حقوق الارتفاع الجوي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:08 م
أحمد إدريس
أحمد إدريس
إسلام نصير
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أعلن أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، موافقة وزير الطيران المدني محمد منار، على منح تسهيلات جديدة للراغبين في إصدار تراخيص البناء في مناطق حقوق الارتفاع الجوي.

وقال إدريس، في بيان صحفي، أنه نقل إلى وزير الطيران محمد منار، خلال اللقاء الأخير الذي جمعه به، شكاوى المتضررين من تأخر إصدار تراخيص البناء في تلك المناطق، وهو ما لاقى تجاوبًا وتفاهمًا كبيرًا من الوزير، ووجه سلطة الطيران المدني بمنح حزمة من التسهيلات.

وأوضح إدريس، أن هذه التسهيلات تتمثل في سرعة البت في طلبات تراخيص البناء في مناطق حقوق الارتفاع الجوي في مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن شهر بعد أن كانت تستغرق أكثر من 6 أشهر للبت فيها، فضلًا عن توفير مسؤول مختص من سلطة الطيران المدني في كل مطار بكل محافظة، بدلًا من ذهاب راغبي إصدار تراخيص البناء إلى القاهرة، توفيرًا للوقت والنفقات على المواطنين.

وتوجه نائب البرلمان، بالشكر إلى وزير الطيران، على سرعة تجاوبه وتفاعله مع مطالب المواطنين، مؤكدًا على أنه، يقدم نموذجًا حكوميًا نفتقده في سرعة التفاعل مع قضايا المواطنين واتخاذ القرار الأمثل معها. 

وكان قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، قد منح سلطة الطيران المدني مسؤولية تحديد مناطق حقوق الارتفاع الجوي لتخطر به الجهات الإدارية المختصة.

وحسب المادة 39 مكرر (أ) من مشروع القانون "لا يجوز إصدار تراخيص لإقامة مبان أو منشآت أو تعليتها أو تعديلها داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدنى، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن".

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