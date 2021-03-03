حبس متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بالسلام

أمرت نيابة السلام الأربعاء، بحبس عاطل متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل يتاجر في المواد المخدرة، وتبين أن ذلك حال وجوده بمنطقة سكنه مستقلًا دراجة نارية دون لوحات، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس المخدر، مبلغ مالي، سلاح أبيض، ميزان حساس، هاتفين محمولين.بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.