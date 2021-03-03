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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 70 طن مخلفات في حملات نظافة بقري المنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:04 م
حملات نظافة بقري
حملات نظافة بقري المنيا
المنيا ـ على حسين
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نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عدد من حملات النظافة بقرى دمشير ونزلة حسين وتلة تم خلالها رفع 70 طن مخلفات وأتربة ونقلها من نقاط التجمع إلى الظهير الصحراوي.

قال محمد محمود رئيس قرية تلة أنه تم تنفيذ حملة لنظافة الشوارع ورفع الأتربة من شوارع شق الشيخ بتلة ومن نطاق طريق المحيط حيث بلغ ما تم رفعه 25 طن مخلفات.

وأضاف مصطفي عبده رئيس قرية نزلة حسين أنه تم عمل حملة نظافة شملت قرى أبو فليو وسوادة وزاوية سلطان وطريق الشرفا حيث تم رفع ما يقرب من 20 طن مخلفات وقمامة وأتربة.

وأضاف حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، أنه تم رفع مخلفات زراعية وأتربة وقمامة من شوارع دمشير وزكريا ونزلة الفلاحين ومدخل قرية ادمو، حيث تم رفع 15 طن مخلفات تم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

وأوضح هشام الضوي رئيس قرية بني أحمد الغربية، أن أعمال الوحدة المحلية لقرية بنى احمد الغربية بمنظومة النظافة تتم بصفة دورية حيث يتم رفع القمامة والمخلفات فى جميع نقاط التجمع بداخل الدائرة ورفعها من نقطة تجمع الطاحونة وايضا النفسية وطريق المرور وشارع الفخورة بقرية بنى أحمد الغربية ويتم ارسال قلاب القرية بنى احمد الشرقية لرفع أي تجمعات يوميا حيث بلغت متوسط 10 أطنان يومي.

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