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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية الأسبوع المقبل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:18 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية الأسبوع المقبل لاعتذاره عنها مساء اليوم.
وكان قداسته أعلن عن توقف عظة الأربعاء خلال الأسبوع الجاري، نظرًا لظروف انعقاد جلسات المجمع المقدس، والتي من المقرر ختامها غدا الخميس برئاسته.
وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.
ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أول أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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