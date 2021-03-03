استمرار حبس المتهمين بسرقة المترددين على بنوك القاهرة الجديدة

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الأربعاء، حبس المتهمين بسرقة المترددين على البنوك بالقاهرة الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين هما "ن.ع "، "ر.ح"، "م.م"، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامى في مراقبة المترددين على البنوك وسرقتهم بمناطق القاهرة الجديدة.وأقر المتهمون بسرقتهم لـ٣ أشخاص بعدة أساليب مختلفة، منها كسر زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها مبلغ ٦٠ ألف جنيه، وقاموا بسرقة باقى الضحايا بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية بمبالغ تعدت الـ٥٠ ألف جنيه.كما أقروا بتقسيم المبالغ المسروقة عليهم وإنفاقها على أغراضهم الشخصية، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بسرقتهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.