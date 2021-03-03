إستونيا تفرض قيودا مشددة للوقاية من كورونا

بدأت إستونيا اليوم الأربعاء فرض قيود جديدة، في حين حذر خبراء في مجال الصحة من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.وتم حظر إقامة الفعاليات في الأماكن المغلقة حاليا، ويتعين إغلاق أماكن الترفيه والأنشطة الثقافية والترفيه التي كانت مفتوحة حتى الآن بحدود.وتواصل المدارس العملية التعليمية من خلال التعلم عن بعد إلى حد كبير، باستثناء الصفوف من الأول إلى الرابع.ورغم ذلك، يتم السماح بإقامة الفعاليات في الهواء الطلق حتى الآن، بعدد يصل إلى 10 أشخاص.وسيتم السماح ببقاء المطاعم مفتوحة أيضا على أن تخدم العملاء بنصف طاقتها ولكن يجب أن يتم إغلاقها في الساعة السادسة مساء، فيما تستمر خدمة تقديم الوجبات الجاهزة لتناولها بالخارج إلى وقت لاحق.