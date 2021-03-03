السجيني: المشروعات القومية إنجاز حقيقي على أرض الواقع
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:55 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعد بمثابة إنجاز حقيقي، مؤكدا أن ما يحدث من مشاريع على أرض الواقع إعجاز حقيقي، مصر دولة صاحبة مشاريع إعجازية، من ملهم بينزل حتى يوم الجمعة، حيث يوم الإجازة، ليتابع استمرار الأعمال.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في قضايا مختلفة تخص محافظة القاهرة، أن بلد الـ100 مليون كي تدار بشخص واحد، فهذا ظلم وإنما القماشة لازم كلها تشتغل".
وأكد على أهمية التكاتف لحل المشكلات المجتمعية التي تواجهنا، لافتًا إلى التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، حيث تقدر تكلفة تطوير الأسواق العشوائية البالغ عددها 1100 سوق، وفقا لصندوق تطوير العشوائيات بـ44 مليار جنيه، والصندوق لم يطور منها إلا 70 سوقا.
وأضاف السجيني: "وقفنا كلجنة عندما بحثنا الأمر على حجم المبالغ"، قائلا: "منين اجيب الـ44 مليار جنية، وقلنا أن المسألة لابد أن تخضع لأفكار خارج الصندوق والإطار النمطي الخاص بالخزانة العامة أو موازنة الصندوق نفسه".
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم عقد جلسة مع الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وانتهينا إلى توصيات وتوافقنا عليها، وهذه نسخة أولية، يمكن تعديلها إذا انعقدت الجدية من الجانب التنفيذي وبحثتها ورأت في مناقشتها أنه يمكن التطوير عليها والبناء علي هذه النسخة.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في قضايا مختلفة تخص محافظة القاهرة، أن بلد الـ100 مليون كي تدار بشخص واحد، فهذا ظلم وإنما القماشة لازم كلها تشتغل".
وأكد على أهمية التكاتف لحل المشكلات المجتمعية التي تواجهنا، لافتًا إلى التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، حيث تقدر تكلفة تطوير الأسواق العشوائية البالغ عددها 1100 سوق، وفقا لصندوق تطوير العشوائيات بـ44 مليار جنيه، والصندوق لم يطور منها إلا 70 سوقا.
وأضاف السجيني: "وقفنا كلجنة عندما بحثنا الأمر على حجم المبالغ"، قائلا: "منين اجيب الـ44 مليار جنية، وقلنا أن المسألة لابد أن تخضع لأفكار خارج الصندوق والإطار النمطي الخاص بالخزانة العامة أو موازنة الصندوق نفسه".
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم عقد جلسة مع الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وانتهينا إلى توصيات وتوافقنا عليها، وهذه نسخة أولية، يمكن تعديلها إذا انعقدت الجدية من الجانب التنفيذي وبحثتها ورأت في مناقشتها أنه يمكن التطوير عليها والبناء علي هذه النسخة.