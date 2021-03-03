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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

السجيني: المشروعات القومية إنجاز حقيقي على أرض الواقع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:55 م
السجيني
السجيني
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية يعد بمثابة إنجاز حقيقي، مؤكدا أن ما يحدث من مشاريع على أرض الواقع إعجاز حقيقي، مصر دولة صاحبة مشاريع إعجازية، من ملهم بينزل حتى يوم الجمعة، حيث يوم الإجازة، ليتابع استمرار الأعمال.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في قضايا مختلفة تخص محافظة القاهرة، أن بلد الـ100 مليون كي تدار بشخص واحد، فهذا ظلم وإنما القماشة لازم كلها تشتغل".

وأكد على أهمية التكاتف لحل المشكلات المجتمعية التي تواجهنا، لافتًا إلى التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، حيث تقدر تكلفة تطوير الأسواق العشوائية البالغ عددها 1100 سوق، وفقا لصندوق تطوير العشوائيات بـ44 مليار جنيه، والصندوق لم يطور منها إلا 70 سوقا.

وأضاف السجيني: "وقفنا كلجنة عندما بحثنا الأمر على حجم المبالغ"، قائلا: "منين اجيب الـ44 مليار جنية، وقلنا أن المسألة لابد أن تخضع لأفكار خارج الصندوق والإطار النمطي الخاص بالخزانة العامة أو موازنة الصندوق نفسه".

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم عقد جلسة مع الاتحاد العام الغرف التجارية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وانتهينا إلى توصيات وتوافقنا عليها، وهذه نسخة أولية، يمكن تعديلها إذا انعقدت الجدية من الجانب التنفيذي وبحثتها ورأت في مناقشتها أنه يمكن التطوير عليها والبناء علي هذه النسخة.

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