7 سنوات من جرائم الحرب.. كيف رأت إسرائيل وفلسطين قرار الجنائية الدولية؟

صدمة كبيرة تلقاها الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح قرار تحقيق ضد جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.وتسارعت القوى الإسرائيلية لرفض ذلك الإجراء، بينما أعربت السلطات الفلسطينية عن ترحيبها الشديد به.قرار محكمة لاهاي ضد إسرارئيلوأعلنت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا، قرارها بفتح تحقيقا في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة المحاصر.وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في قرارها، اليوم الأربعاء، إن التحقيق ضد إسرائيل سيتناول جرائم الحرب التي تم ارتكابها منذ 13 يونيو عام 2014، أي قبل عملية «الجرف الصامد» التي شنها الاحتلال ضد القطاع المحاصر، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.أول تعليق لنتنياهوفيما أكد بنيامين نتنياهو رئيس ورزاء الاحتلال الإسرائيلي، رفضه الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "سنقاتل من أجل الحقيقة، وحتى يتم إلغاء قرار محكمة العدل الدولية".وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ترى قرار محكمة لاهاي مسيس ضدها، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة يعد هجوما جديدا ضد تل أبيب.الرئيس الإسرائيلي يهاجم محكمة لاهايمن جانبه، قال رؤوفين ريفلين رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إن قرار محكمة العدل الدولية بفتح تحقيق ضد إسرائيل، يعد فضيحة.وتابع: "لن نقبل الادعاءات ضد تحقيق حقنا وواجبنا في حماية الإسرائيليين، وإسرائيل قوية ودولة يهودية تعرف كيف تدافع عن نفسها وتحقق لديها إذا لزم الأمر".غضب إسرائيليوأشار نيتسان هوريوتتز رئيس حزب «ميرتس» الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب تحتاج إلى توقف البناء في المستوطنات وتعيد بدء عملية السلام مع الفلسطينيين، قائلا: "دون دفع عملية السلام قدما، يمكن أن يخضع المسؤولين لإجراءات قانونية، وملف المستوطنات واليمين جرا تل أبيب إلى ذلك التحقيق".في السياق ذاته، أعرب «مجلس يشع» الاستيطاني عن غضبه من قرار محكمة الجنايات الدولية، متابعا: "المحكمة تثبت أنها لا ترغب في تحقيق العدالة، بل إرهاب إسرائيل، والفلسطينيون يدركون مدى فائدة التسوية في الحياة الروتينية للسكان العرب".قلق وزير جيش الاحتلالوأعرب بيني جانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل قرار المحكمة الدولية، عن قلقه من أن عزم الأخيرة التحقيق ضد تل أبيب، بتهم جرائم الحرب.وأضاف أن قرار المحكمة الجنائية الدولية قد يضع العديد من المسئولين الإسرائيلين، بما فيهم هو ذاته، تحت طاولة القضاء الدولي، ومن ثم التحقيق معهم بتهمة جرائم الحرب.ترحيب فلسطيني بقرار المحكمة الجنائيةرحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، إذ قالت، في بيان: "هذه خطوة طال انتظارها، وتخدم سعي الفلسطينيين لتحقيق العدالة، وهو أمر واجب لشعبنا".في السياق ذاته، أعربت حركة حماس الفلسطينية عن ترحيبها الشديد بقرار المحكمة الجنائية الدولية، موضحةً: "مقاومة الفلسطينيين لإسرائيل قانونية وتأتي لحماية الفلسطينيين، والقانون الدولي يسمح بمثل هذه المقاومة المشروعة".