سفارة مصر بروما توضح جهود التوصل لاتفاق بشأن ⁧‫سد النهضة

عقدت سفارة مصر بروما ندوة لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ⁧‫سد النهضة.وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء- إنه "استمرارا لجهود وزارة الخارجية لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ⁧‫سد النهضة‬⁩، نظمت سفارة مصر في روما ندوة بالتعاون مع مركز الدراسات الأفريقية في تورينو بمشاركة وفد مصر في مفاوضات سد النهضة لشرح رؤية البلاد في هذا الملف وتوضيح آثار السد على دولتي المصب".