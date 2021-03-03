سوريا: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بريف حلب

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في منطقة جنديرس بريف محافظة حلب السورية.ووقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، إن الانفجار حدث في مركز البلدة التابعة لمدينة عفرين شمال سوريا، والتي تسيطر عليها تنظيمات مدعومة من تركيا.وشهدت البلدة في يناير الماضي انفجار سيارة مفخخة أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين.