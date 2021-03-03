رئيس «الطب الوقائي» يتابع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية

تفقد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي والمدير التنفيذي لبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة والسكان، رافقه خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد شكر مديرعام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات والدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية، لمتابعة سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.وقدم الدكتور علاء الشكر لجميع المشاركين بالحملة على المجهود، في ظل الظروف الحالية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وقال عيد، إن المستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بالفرق الطبية المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن الجمهورية، تضم فرقا ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة إلى شقة.