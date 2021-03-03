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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «الطب الوقائي» يتابع حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:46 م
حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي والمدير التنفيذي لبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة والسكان، رافقه خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد شكر مديرعام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات والدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية، لمتابعة سير أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقدم الدكتور علاء الشكر لجميع المشاركين بالحملة على المجهود، في ظل الظروف الحالية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عيد، إن المستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بالفرق الطبية المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن الجمهورية، تضم فرقا ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة إلى شقة.

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