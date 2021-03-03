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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الطلاب قدموا نموذجًا في الانتظام خلال امتحانات المعاهد الأزهرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:44 م
امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية
أميرة العناني
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أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، رئيس القطاع، ‏أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام، اليوم الأربعاء، خلال امتحانات ‏الصف الثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، دون رصد شكاوى تتعلق ‏بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، ما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة ‏القرآن الكريم والمواد الشرعية، بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه العلمي والأدبي الامتحان في مواد النحو- الصرف- البلاغة -الإنشاء- الأدب- والنصوص والمطالعة.

وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم أن طلاب الأزهر والقائمين على الامتحانات من معلمين وموظفين قدموا نموذجًا في الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي على مستوى الجمهورية (137371) طالبا وطالبة‏، ‏بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (أدبي) على مستوى الجمهورية (75988) ‏طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي (علمي) على مستوى الجمهورية ‏‏(41688) طالبا وطالبة‏، وبلغ إجمالي نسبة الحضور للطلاب على مستوى الجمهورية في جميع اللجان ‏‏(97.1%).‏

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