مضاعفات خطيرة.. دراسة تكشف معاناة 78% من متعافي كورونا

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن المتعافين من الإصابة بفيوس كورونا المسجد «كوفيد-19»، يعانون من أمراض وتشوهات في القلب.وأثبتت الدراسة، التي أعدها فريق مستشفى القلب جنوب ولاية تكساس الأمريكية، إنهم يستقبلون الكثير من مرضى القلب بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، ويعانون أعراض خطيرة.وقال ويس روبنسون مساعد كبير مسؤولي التمريض، إن المستشفى لا تزال تستقبل المزيد من أمراض القلب الخطيرة، رغم تعافيهم من عدوى كوفيد-19، مشيرًا إلى ضرورة أن يتابع هؤلاء منذ اللحظات الأولى لتعافيهم مع أطباء القلب المختصين حتى ولو لم يشعروا بأية أعراض، كفحص روتيني.وقرر روبنسون تشدين برنامج لتقييم مخاطر القلب داخل المستشفى، وذلك من أجل فهم تأثير فيروس كورونا المستجد على القلب، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تقييم مشاكل القلب المحتملة عبر تحاليل الدم والفحوصات الأخرى ذات الصلة.وشجع مساعد كبير مسؤولي التمريض على ضرورة المتابعة الطبية لأمراض القلب فور التعافي من كوفيد-19، أو حتى خلال فترة الإصابة، لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة.ووجد الباحثون، الذين أجروا الدراسة، أن 78% من المتعافين من فيروس كورونا المستجد يعانون من تشوهات في القلب، فيما يعاني 60% من الالتهاب المستمر في عضلة القلب، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا.في السياق ذاته، أكد الدكتور سوارنالاتا كانيجاتي طبيب أمراض القلب، أن فيروس كورونا المستجد مثل بعض الفيروسات السيئة ويسبب التهابًا في عضلة القلب.وقال كانيجاتي: "عضلة القلب الملتهبة لها مضاعفات خطيرة، فذلك المرض يجعلها ضعيفة ويسبب قصور القلب الاحتقاني".