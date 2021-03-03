رئيس «محلية النواب»: الصحافة شريك أساسي في تشكيل الوعي العام

رئيس «محلية النواب»: الصحافة شريك أساسي في تشكيل الوعي العام
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:42 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
أشاد النائب أحمد السجيني، بالدور الوطني الذي تلعبه الصحافة فى خدمة الدولة المصرية والمجتمع، مؤكدا أنها شريك أساسي في تشكيل الوعي العام.
وأكد السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، فى حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن الصحافة سلطة رابعة، فلدينا سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتا إلى أن المواطنين هم من عينوا الصحافة سلطة رابعة.
وأوضح أن غياب المسئولين هو الذى يجعل المواطن اللجوء إلى وسائل الإعلام وأن الإعلام الوطني، هو من يعرض الحل وليس التنظير وهدم الدولة، مؤكدا أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان، وجه إليه رسالة عتاب قائمة على الإصلاح المؤسسي والتعاون بين السطتين بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع البرلمان.
وأفاد السجيني أنه كان هناك مشكلة فى طري محور الجزيرة تتعلق بانبعاث رائحة كريهة، يشعر بها كل من يمر على المحور، وخاطب وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية خلال أحد الجلسات العامة، بأهمية بحث الأمر ولكن لم يصل إليه أي ردود لكتابتها فى التقرير المتعلق بذلك الشأن.
وشدد السجيني أن البرلمان صوت الشعب وأن لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح أدائه أداء شكلي، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن المواطن.
وأشاد السجيني بحرص محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على المشاركة فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية وهو ما يعكس رغبة حقيقية منه فى حل مشاكل المواطنين.
وأكد السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، فى حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن الصحافة سلطة رابعة، فلدينا سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتا إلى أن المواطنين هم من عينوا الصحافة سلطة رابعة.
وأوضح أن غياب المسئولين هو الذى يجعل المواطن اللجوء إلى وسائل الإعلام وأن الإعلام الوطني، هو من يعرض الحل وليس التنظير وهدم الدولة، مؤكدا أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان، وجه إليه رسالة عتاب قائمة على الإصلاح المؤسسي والتعاون بين السطتين بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع البرلمان.
وأفاد السجيني أنه كان هناك مشكلة فى طري محور الجزيرة تتعلق بانبعاث رائحة كريهة، يشعر بها كل من يمر على المحور، وخاطب وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية خلال أحد الجلسات العامة، بأهمية بحث الأمر ولكن لم يصل إليه أي ردود لكتابتها فى التقرير المتعلق بذلك الشأن.
وشدد السجيني أن البرلمان صوت الشعب وأن لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح أدائه أداء شكلي، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن المواطن.
وأشاد السجيني بحرص محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على المشاركة فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية وهو ما يعكس رغبة حقيقية منه فى حل مشاكل المواطنين.