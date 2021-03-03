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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «محلية النواب»: الصحافة شريك أساسي في تشكيل الوعي العام

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:42 م
أحمد السجيني
أحمد السجيني
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أشاد النائب أحمد السجيني، بالدور الوطني الذي تلعبه الصحافة فى خدمة الدولة المصرية والمجتمع، مؤكدا أنها شريك أساسي في تشكيل الوعي العام.

وأكد السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، فى حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن الصحافة سلطة رابعة، فلدينا سلطات ثلاث هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتا إلى أن المواطنين هم من عينوا الصحافة سلطة رابعة.

وأوضح أن غياب المسئولين هو الذى يجعل المواطن اللجوء إلى وسائل الإعلام وأن الإعلام الوطني، هو من يعرض الحل وليس التنظير وهدم الدولة، مؤكدا أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان، وجه إليه رسالة عتاب قائمة على الإصلاح المؤسسي والتعاون بين السطتين بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع البرلمان.

وأفاد السجيني أنه كان هناك مشكلة فى طري محور الجزيرة تتعلق بانبعاث رائحة كريهة، يشعر بها كل من يمر على المحور، وخاطب وزيرة البيئة، ووزير التنمية المحلية خلال أحد الجلسات العامة، بأهمية بحث الأمر ولكن لم يصل إليه أي ردود لكتابتها فى التقرير المتعلق بذلك الشأن.

وشدد السجيني أن البرلمان صوت الشعب وأن لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح أدائه أداء شكلي، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن المواطن.

وأشاد السجيني بحرص محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على المشاركة فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية وهو ما يعكس رغبة حقيقية منه فى حل مشاكل المواطنين.

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