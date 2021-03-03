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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغطية 95% من شوارع غرب المنيا ببلاط الإنترلوك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:40 م
تغطية 95% من شوارع
تغطية 95% من شوارع غرب المنيا ببلاط الإنترلوك
المنيا ـ على حسين
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تابع نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال خطة تركيب بلاط إنترلوك القائمة بشوارع حي غرب المنيا والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة تنفيذ بلغت 95% للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات والمتابعة المستمرة لموقف الخطة الموحدة وبخاصة أعمال الرصف وبلاط الحارات.

وقام هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا اليوم بمتابعة أعمال خطة نركيب بلاط إنترلوك القائمة بشوارع حي غرب المنيا والتي أوشكت على الانتهاء بنسبة تنفيذ بلغت 95% بواقع 6 آلاف متر بلاط انترلوك حيث كلف المقاول المنفذ بتلافي عدد من الملاحظات أثناء تفقده العمل بحارة المفتش المتفرعة من شارع وابور الحليج، منها إعادة رفع بلاط الانترلوك واعادة دك التربة مرة أخرى لعدم دكها جيدا كما طلب أيضا باختبار أغطية الغرف الموجودة والجاري تركيبها علي بيارات غرف التفتيش الغير مطابقة ووجه بسرعة أخذ عينة من بلاط الانترلوك على الطبيعة وعمل الاختبارات اللازمة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية مع تأكيده ان تعليمات رئيس المدينه بسرعه اعمال البلاط لفتح الحركة أمام المواطنين ومتابعة جودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية.

ومن ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، أنه جاري العمل بعدد 5 حارات بحي جنوب المنيا بمرحلة رفع الميزانية الشبكية "أي تقدير منسوب الحارات" وأعمال القطع ووضع التربة ودمكها تمهيدا لتبليطها، بعد الانتهاء من العمل بحي غرب وسيتم البدء تباعا في أعمال البلاط بأحياء مدينة المنيا بحي شمال وبحي جنوب وحي وسط المدينة"، بواقع 8 حارات بحي وسط، و25 حارة بحي جنوب، و30 حارة بحي شمال، كما وجه بسرعة بدء تبليط حارات بحي جنوب المدينة والتأكيد على المتابعة المستمرة

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