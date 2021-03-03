وزارة الدفاع الجزائرية تعلن تفكيك جماعة إرهابية كانت تعد لتفجير بالعاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة تضم عناصر دعم لجماعة إرهابية بولاية تيبازة، شمالي البلاد، كانت تعد لعملية تفجيرية بالجزائر العاصمة.وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية لوزارة الدفاع، خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة، حيث تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائر العاصمة".وأوضح البيان أن هذه القنبلة، والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة، تم تحديد مكانها وتفكيكها، يوم أمس من فرقة تدخل مختصة تابعة الجيش.