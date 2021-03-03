تعرف على شروط المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وضعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج على، 6 شروط لمن يرغب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52.واشترطت الجائزة، أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2020.ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة فى الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.وكانت قد أعلنت الهيئة فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (52) لعام 2021، والتي يستمر التقدم إليها حتى آخر مارس 2021.وتفتح هيئة الكتاب باب المسابقة فى ١١ فرع منها 9 للكبار الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – الدراسات الإنسانية – الطفل – الكتاب العلمى.بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن ٣٥ هما الإبداع الأدبى والعلوم الإنسانية.فضلا عن أربعة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى وهى جائزة أفضل كتاب فى التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب فى مجال السينما مع أكاديمية الفنون.وسوف يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز فى حفل معرض القاهرة الدولى للكتاب (52)، الذي من المقرر أن يقام في نهاية يونيه المقبل، بعدما تم تأجيله من يناير بسبب فيروس كورونا المستجد.