«EAPD» تبحث التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة

بحث السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD)، الأربعاء، مع مسؤولي كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سبل التعاون في توفير منح دراسية للدول الأفريقية في عدد من الموضوعات ذات الأولوية.يأتي اللقاء في إطار تطلع الوكالة لإقامة شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ضوء التوجه المصري نحو تعزيز برامج التعاون التي تستفيد منها دول القارة الأفريقية في موضوعات التعليم العالي والبحث العلمي، على نحو يضمن مستقبل أفضل لشعوب القارة.واتفق الجانبان خلال اللقاء على تنفيذ برنامج دراسي لمنح "شهادة الدراسات العليا المهنية للتجارة الإقليمية في أفريقيا" بالتعاون بين الوكالة والجامعة، خاصةً في ضوء حيوية ملف التجارة البينية بين الدول الأفريقية في أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بهدف إعداد كوادر أفريقية مؤهلة تساهم في تعزيز العلاقات التجارية البينية في القارة.من جانبهم، أعرب مسؤولو الجامعة الأمريكية عن تطلعهم لاستمرار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تنفيذ هذا البرنامج وغيره من البرامج التي يتم الاتفاق عليها في المستقبل.