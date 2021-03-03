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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الجامعة العربية تدين اقتحام الاحتلال لمنزل أمينها العام المساعد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:29 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واستنكرت بأشد العبارات إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، على اقتحام منزل الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد بمدينة أريحا، واعتقال مرافقه الشخصي في إطار ما تمارسه سلطات الاحتلال من إرهاب رسمي منظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته، للنيل من إرادته، والإمعان في انتهاك وسلب حقه وأرضه ومقدساته وعزله عن عمقه العربي ومحيط أمته.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، أن شعب فلسطين لن يكون وحيدًا ومعزولًا عن أمته، وأن الاعتداء المتعمد على منزل الأمين العام المساعد واستباحته عمل إرهابي رسمي يشكل جزءًا لا يتجزأ من ممارسات وسياسات الحرب العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، استهتارًا بأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي، وإطاحة بأي فرصة لإحياء عملية سلام حقيقية، وهو ما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية خاصة للتنديد بهذه الممارسات والسياسات والضغط على سلطة الاحتلال لوقفها.

ولفتت الأمانة العامة إلى أن هذا الإرهاب الإسرائيلي لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني وقياداته، ولا من عزيمة الأمة العربية وإصرارها على مواصلة الالتحام بنضال الشعب الفلسطيني، ومده بمختلف أشكال الدعم والاسناد لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية من السيادة والاستقلال.

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