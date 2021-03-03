تفاصيل التشعيب في الثانوية العامة 2022





التشعيب في الثانوية العامة 2022



فيما كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة ذلك الأمر من خلال منشور على "فيس بوك" قائلا: «موضوع التشعيب في الثانوية العامة ما يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ثم المجلس الأعلى للجامعات والأمور تظل على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك».



وأبدى عدد من أولياء الأمور وجهات نظهرهن فى هذا الأمر، حيث قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار إلغاء التشعيب لطلاب الصف الثالث الثانوي سيتسبب في ضغط وعبء كبير علي الطالب وولي الأمر ويحرمهم من اختيار المواد التي يرغبونها وتناسب قدراتهم.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن إلغاء التشعيب سيجبر الطالب علي دراسة مواد وتخصصات لا تناسب قدراته ولا يهواها، وستزيد كم وضغط المناهج الكبيره عليه، الأمر الذي يتنافي مع خطة التطوير الجديدة التي تتبعها الدولة والوزارة، لأنه سيجعل الطالب يلجأ للدروس الخصوصية لشرح وفهم مواد لا يرغبها ولا تتناسب مع قدراته.



تابع أيضاً: وأبدى عدد من أولياء الأمور وجهات نظهرهن فى هذا الأمر، حيث قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار إلغاء التشعيب لطلاب الصف الثالث الثانوي سيتسبب في ضغط وعبء كبير علي الطالب وولي الأمر ويحرمهم من اختيار المواد التي يرغبونها وتناسب قدراتهم.وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن إلغاء التشعيب سيجبر الطالب علي دراسة مواد وتخصصات لا تناسب قدراته ولا يهواها، وستزيد كم وضغط المناهج الكبيره عليه، الأمر الذي يتنافي مع خطة التطوير الجديدة التي تتبعها الدولة والوزارة، لأنه سيجعل الطالب يلجأ للدروس الخصوصية لشرح وفهم مواد لا يرغبها ولا تتناسب مع قدراته.





موعد دخول المدارس 2021 الفصل الدراسي الثاني (dostor.org)



وأوضحت عبير أن التشعيب في الأساس هو قرار عادل ويتيح للطالب الحق في اختيار المواد التي يريدها وتناسبه ويستطيع التفوق فيها، مؤكده أن قرار إلغاء التشعيب يحرم الطالب من هذا الحق ويتسبب في تكدير الأسرة وزيادة الأعباء والضغف عليهم، مطالبة الوزارة بالتراجع عن قرار إلغاء التشعيب لأنه حق عادل للطلاب. وأوضحت عبير أن التشعيب في الأساس هو قرار عادل ويتيح للطالب الحق في اختيار المواد التي يريدها وتناسبه ويستطيع التفوق فيها، مؤكده أن قرار إلغاء التشعيب يحرم الطالب من هذا الحق ويتسبب في تكدير الأسرة وزيادة الأعباء والضغف عليهم، مطالبة الوزارة بالتراجع عن قرار إلغاء التشعيب لأنه حق عادل للطلاب.





قانون الثانوية العامة 2021



ووفقًا لما تم إعلانه من قبل بشأن قانون الثانوية العامة فقد نص على عدة أمور من بينها عودة نظام التحسين حيث يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.





ووفقًا لما قاله القانون من قبل فإن يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمَين،ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة؛ بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًّا.





أثارت قضية إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل جدلا كبيرا بين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بعدما نُشر خبر بإلغائه فيما يخص علمى رياضة وعلمى علوم واقتصار التشعيب فقط على شعبتى «علمى وأدبي».